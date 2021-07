Armenische Einheiten töten aserbaidschanischen Soldaten in Richtung Kelbadschar

Baku, 23. Juli, AZERTAC

Am 23. Juli gegen 16:00 Uhr haben Einheiten der armenischen Streitkräfte aus ihren Stellungen in der Region Basarketschär Stellungen der aserbaidschanischen Armee in der Region Kelbadschar an der armenisch-aserbaidschanischen Staatsgrenze unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC ist ein Soldat der aserbaidschanischen Armee durch Scharfschützenfeuer getötet worden.

Die aserbaidschanische Seite ergreift Gegenmaßnahmen, um Provokationen der armenischen Seite in dieser Richtung zu verhindern.

Die armenische Seite verfolgt damit ein Ziel, die Lage an der Staatsgrenze der beiden Länder zu verschärfen.

“Die volle Verantwortung für die Erzeugung von Spannungen und Provokationen an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze liegt auf der armenischen Seite“, hieß es im Bericht weiter.