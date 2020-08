Armenische Regierung soll Corona-Zahlen manipulieren

Tiflis, 10. August, AZERTAC

Die Gesamtzahl der bisher in Armenien bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 40.433 erhöht. Das geht aus einem Bericht des Zentrums für Kontrolle und Prophylaxe von Krankheiten des Gesundheitsministeriums dieses Landes hervor, wie das georgische Büro von AZERTAC mitteilt.

Binnen 24 Stunden sind fünf weitere Patienten an COVID-19 gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesfälle auf 796 steigt. 228 weitere Menschen mit Diagnose “Coronavirus Sars-CoV-2“ starben an anderen Erkrankungen. Derzeit gibt es in Armenien mit knapp die Millionen Einwohnern 6793 aktive Coronavirus-Kranke, hieß es im Bericht weiter.

Das Coronavirus wütet Armenien offenbar viel schlimmer als offiziell zugegeben. Die armenische Regierung manipuliert Corona-Zahlen. Auch Experten schätzen die Zahl der Toten und der Infizierten weit höher als von der Regierung angegeben. Seit fünf Tagen meldet das Ministerium, dass jeden Tag im Land rund 228 Corona-Patienten sterben, sagen Experten.