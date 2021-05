Armenische Seite greift zu weiterer Provokation in Richtung Kelbadschar an der Staatsgrenze

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Am 27. Mai gegen 03.00 Uhr versuchte die armenische Seite eine Diversionsgruppe an der armenisch-aserbaidschanische Grenze in Richtung des Dorfes Yukhari Ayrim in der Region Kelbadschar in das aserbaidschanische Territorium einzuschleusen

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wurden 6 Soldaten der Gegenseite neutralisiert und gefangen genommen.

In den Morgenstunden wurden in der Nähe der Grenze mehrere Militärfahrzeuge, darunter Panzer, der armenischen Seite beobachtet. Die aserbaidschanische Seite ergriff Gegenmaßnahmen, um Provokationen und militärische Aktivitäten der armenischen Seite an der Staatsgrenze zu verhindern.

Aserbaidschanische Einheiten behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation in diesem Bereich bei.