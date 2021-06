Armenische Streitkräfte aserbaidschanische Stellungen in Richtung Tovuz beschossen

Baku, 24. Juni, AZERTAC

Am 24. Juni um 14:30 Uhr (Ortszeit) wurden Stellungen der in Richtung des Dorfes Munjuglu in der Region Tovuz stationierten aserbaidschanischen Armee aus Stellungen der armenischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Aigedzor im Bezirk Berd beschossen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC gebe es keine Toten oder Verletzten unter dem Personal der aserbaidschanischen Armee.

Im Moment ist die Situation in dieser Richtung stabil, die operative Situation ist unter der Kontrolle aserbaidschanischer Einheiten.