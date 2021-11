Armenische Streitkräfte begeht weitere Provokation in Richtung Kelbadschar VIDEO

Baku, 15. November, AZERTAC

Am Montag, dem 15. November, in den Nachtstunden haben Einheiten der armenischen Streitkräfte Stellungen der aserbaidschanischen Armee in den Siedlungen Zeylik und Yellija in der Region Kelbadschar aus ihren Positionen in der Siedlung Yukhari Schorja in der Region Basarketschar ohne Grund unter intensiven Beschuss genommen.

Dabei setzten Schusswaffen verschiedener Kaliber, darunter Scharfschützengewehre und Granatwerfer ein.

Das geht aus einem Bericht des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums hervor, teilte AZERTAC mit.

Außerdem wurden ein Traktor, der die Straßenarbeiten durchführt, um die Infrastruktur in dieser Richtung wiederherzustellen, sowie zwei Lastkraftwagen des Typs KamAZ, die aserbaidschanischen Einheiten beliefert, in den Morgenstunden des 15. November von armenischen Militäreinheiten beschossen. Dabei wurde die Ausrüstung beschädigt. Es gab keine Verletzten unter dem Personal, hieß es im Bericht weiter.