Armenischer Terrorist greift aserbaidschanische Soldaten in der Nähe von Schuscha an

Baku, 13. November, AZERTAC

Am Samstag, dem 13. November, morgens um 07:12 Uhr Lokalzeit griff ein armenischer Terrorist mit dem Namen Norayr Mirzoyan auf einen Posten in der Nähe des Dorfes Daschalti um Schuscha an, wo aserbaidschanische Soldaten und russische Friedenstruppen standen, und warf eine Handgranate auf den Posten. Dann versuchte er zu fliehen. Beim Anschlag wurden drei aserbaidschanische Armeeangehörigen verschiedenen Grades verletzt.

Auf dem nächsten Posten wurde der Terrorist von russischen Friedenstruppen festgenommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes der Generalstaatsanwaltschaft und des Innenministeriums der Republik Aserbaidschan gegenüber AZERTAC wurde ein Strafverfahren wegen des strafrechtlichen Delikts eingeleitet.