Armenisches Flugabwehrraketen-System "Osa"in Richtung Khojavend abgeschossen

Baku, 9. November, AZERTAC

Am 9. November wurde ein weiteres Flugabwehr-Raketensystem Osa (russisch Оса-Wespe), das in Richtung Khojavend (deutsch Chodschawänd) in Schussposition des Feindes gebracht wurde, durch das genaue Feuer aserbaidschanischer Einheiten zerstört.

Das teilte das Verteidigungsministerium mit.