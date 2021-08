Aserbaidischan: Erdbeben in Terter Region

Baku, 6. August, AZERTAC

In der Terter Region, Aserbaidschan, gab es heute ein Erdbeben mit einer Stärke von 3.1. Laut Angaben des seismologische Dienstes der Republik ereignete sich das Beben am Freitag, dem 6. Juli, in den späten Abendstunden um 23:26 Lokalzeit 24 km nordwestlich von der Erdbebenwarte Barda in einer Tiefe von 26 km.

In den letzten 30 Tagen gab es in Aserbaidschan 2 Erdbeben der Stärke von 4.0 oder höher, 13 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 31 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 2 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.

Größtes Erdbeben: Stärke 4.1 - 41 km nördlich von Gjumri, Shirak, Armenien, am Mittwoch, 14. Jul 2021 um 07:04 GMT vor 3 Wochen

Größtes Beben heute: Stärke 2.8 – Barda, 13 km südöstlich von Yevlakh, Yevlakh City, Aserbaidschan, am Donnerstag, 5. Aug 2021 um 23:26 Lokalzeit vor etwa 12 Stunden.