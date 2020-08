Aserbaidschan: 146 neue Corona-Fälle, 162 Genesungen am Mittwoch

Baku, 19. August, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden seien in Aserbaidschan 146 weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise mindestens 34.620 Menschen nachweislich infiziert. 162 Corona-Patienten wurden als genesen aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. Ein weiterer Mensch ist leider gestorben. 510 Personen starben bislang an oder mit dem Virus. Das teilte der Operative Stab beim Ministerkabinett am Mittwoch mit.

Die Zahl der Genesenen wird auf 32.363 geschätzt. Rechnerisch gibt es somit knapp 1747 bekannte aktive Fälle in Aserbaidschan.

Heute wurden 63591 Menschen auf das Virus getestet. Landesweit wurden bisher 849.628 Tests durchgeführt, hieß es im Bericht weiter.