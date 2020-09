Aserbaidschan: 163 neue Fälle, 171 Genesene am Freitag

Baku, 11. September, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden seien in Aserbaidschan 163 neue Fälle bestätigt worden, womit die Gesamtzahl auf 38.037 steigt. Ein weiterer Patient sei gestorben. 171 weitere Corona-Patienten erholten sich wieder von der Krankheit, womit die Gesamtzahl der Genesene auf 35.440 steigt.

Bisher starben in Aserbaidschan insgesamt 557 Menschen an der Lungenkrankheit, wie der operative Stab beim Ministerkabinett am Freitag mitteilte.

Aserbaidschan behandelt derzeit 2.040 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bis jetzt 995.376 Tests durchgeführt. Heute wurden 7.108 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es.