Aserbaidschan: 3705 neue Corona-Fälle in 24 Stunden

Baku, 26 November, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind in Aserbaidschan 3705 neue Corona-Fälle bestätigt worden, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 106 101 steigt. 32 Patienten seien gestorben. 1609 weitere Corona-Patienten seien als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen worden, wie der operative Stab beim Ministerkabinett am Donnerstag mitteilte.

Bisher starben in Aserbaidschan insgesamt 1256 Menschen an der Lungenkrankheit. 68 572 Corona-Patienten wurden bislang als geheilt eingestuft, hieß es im Bericht weiter.

Aserbaidschan behandelt derzeit 36273 aktive Corona-Kranken. Landesweit wurden bis jetzt 1. 665. 832 Tests durchgeführt. Heute wurden 19 178 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es.