Aserbaidschan: 412 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden

Baku, 28. Juli, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind in Aserbaidschan 412 neue Fälle registriert worden, die Gesamtzahl ist damit auf 30.858 gestiegen. 7 Menschen starben in den letzten 24 Stunden. Der positive Trend, dass die Zahl der Genesenen größer als die der Neuinfizierten ist, hält an.

Das geht aus einem Bericht des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor.

Bisher starben in Aserbaidschan insgesamt 430 Menschen an der Lungenkrankheit. 23.873 Corona-Patienten erholten sich bislang von der Krankheit.

Derzeit gibt es in Aserbaidschan es 6555 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bisher 698.815 Tests durchgeführt. Heute (Dienstag, 28. Juli) wurden 8429 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.