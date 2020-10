Aserbaidschan: 509 neue Corona-Fälle, 129 Geheilte am Freitag

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

In den 24 Stunden wurden in Aserbaidschan 509 neue Corona-Fälle registriert, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 43789 steigt. 2 weitere Menschen sind gestorben, was die Zahl der Todesfälle 621 erhöht. Das teilte der operative Stab beim Ministerkabinett am Mittwoch mit.

129 weitere Patienten sind von COVID-19 wieder genesen, womit die Gesamtzahl der Genesene auf 39800 steigt.

Aserbaidschan behandelt derzeit 3368 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bis jetzt 1209802 Tests durchgeführt. Heute wurden 7878 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es.

-0-