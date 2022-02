Aserbaidschan: 7050 neue Corona-Fälle in 24 Stunden

Baku, 4. Februar, AZERTAC

Am Freitag, dem 4. Februar wurden in Aserbaidschan 7050 neue Corona-Fälle registriert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Ansteckungsfälle auf 683 476 erhöht. 3435 Corona-Patienten sind inzwischen geheilt. 26 weitere Personen sind am vergangenen Tag im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das geht aus einem Bericht des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor, wie AZERTAC mitteilte.

Seit Ausbruch der Pandemie starben in Aserbaidschan insgesamt 8823 Menschen an den Folgen des Virus. Bislang wurden 637 429 Personen als geheilt eingestuft.

Derzeit behandelt Aserbaidschan 37 224 aktive Corona-Kranke.

Bis jetzt wurden landesweit 6 227 883 Corona-Tests durchgeführt. Heute wurden 19 481 weitere Bürger auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.