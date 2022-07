Aserbaidschan: Bislang 3 330 725 Bürger dreifach gegen COVID-19 geimpft

Baku, 26. Juli, AZERTAC

Am Montag, dem 25. Juli wurden in Aserbaidschan 18 weitere Impfdosen verabreicht, was die Gesamtzahl der bislang verabreichten Impfdosen auf 13 805 249 erhöht.

Das geht aus einem Bericht des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor, teilte AZERTAC mit.

Sechs der am 25. Juli verabreichten 18 Impfdosen waren Erstimpfung. Am vergangenen Tag gab es keine Zweitimpfung. Acht weitere Menschen wurden dreifach gegen das Coronavirus geimpft. Vier Personen erhielten am vergangenen Tag nach einem positiven Corona-Test eine Booster-Impfung.

Seit Beginn der Impfkampagne erhielten mindestens 5 364 368 Menschen im Land eine erste Impfdosis 4 857 106 wurden zweifach und 3 330 725 weitere Menschen dreifach gegen das Coronavirus geimpft. Die Zahl der Bürger, die nach einem positiven Corona-Test eine Auffrischungsdosis erhalten haben, beträgt 253 050, hieß es im Bericht weiter.