Aserbaidschan-EU Zusammenarbeit im Energiebereich diskutiert

Baku, 20. November, AZERTAC

Im Energieministerium fand ein Treffen mit einer Delegation der Generaldirektion Nachbarschafts- und Erweiterungsverhandlungen der Europäischen Kommission, der EU-Vertretung in Aserbaidschan, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Europäischen Investitionsbank und der französischen Entwicklungsagentur statt.

Laut der Auskunft des Ministeriums gegenüber AZERTAC gab man bei dem Treffen, das unter dem Vorsitz des stellvertretenden Energieministers Samir Valiyev abgehalten wurde, Informationen über die Arbeiten, die in Aserbaidschan im Bereich erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Reformen geleistet werden. Man teilte mit, dass in Aserbaidschan der Anwendung ”grüner” und ”intelligenter” Konzepte bei der Durchführung groß angelegten Wiederaufbauarbeiten in unseren befreiten Gebieten große Bedeutung beigemessen wird. Bei dem Treffen wurde auch die Beteiligung von EU-Finanzinstituten an den Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebiete angesprochen.

Bei dem Treffen wurden konkrete Vorschläge über Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Aserbeidschan unterbreitet.