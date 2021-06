Aserbaidschan: Exporte von Nichtöl- und Gasprodukten gestiegen

Baku, 21. Juni, AZERTAC

Innerhalb von vier Monaten des laufenden Jahres 2021 sind die aserbaidschanischen Exporte von Nichtöl- und Gasprodukten gegenüber dem gleichen Zeitraum bei einem effektiven Preis um 27% und bei einem realen Preis um 10,7% gestiegen und beliefen sich auf 697 Millionen Dollar.

Wie das Statistische Komitee der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte, machte der Anteil der Exporte von Nichtöl- und Gasprodukten aus Aserbaidschan in die Türkei 31 Prozent, nach Russland 27 Prozent, in die Schweiz 9,8 Prozent, nach Georgien 7,7 Prozent, in die USA 3,3 Prozent, nach China 2,2 Prozent, nach Turkmenistan 1,8 Prozent, in die Ukraine 1,6 Prozent, nach Belgien 1,3 Prozent, nach Kasachstan 1,2 Prozent, nach Italien 1 Prozent, in den Iran 1 Prozent und nach Deutschland 1,1 Prozent aus.