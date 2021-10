Aserbaidschan: In diesem Jahr im Land 540 km lange Straßen gebaut und repariert

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

In den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres 2021 wurden in Aserbaidschan in einer Gesamtlänge von 540 km Automobilstraßen, Alleen und Straßen gebaut, rekonstruiert und repariert, wie die Aserbaidschanische Staatliche Agentur für Automobilstraßen (AAYDA) gegenüber AZERTAC erklärte.

Darüber hinaus wurden 8 neue Brücken auf den Straßen des Landes gebaut, darunter 4 auf der “Zäfär Yolu” (deutsch: Straße des Triumphes) und 4 in der Region Ismayilli gebaut.