Aserbaidschan: Innerhalb von sechs Monaten 3202,4 Kilogramm Silber produziert

Baku, 28. Juli, AZERTAC

In den sechs Monaten des laufenden Jahres 2022 wurden in Aserbaidschan 3202,4 Kilogramm Silber produziert. Das waren 763,8 Kilogramm mehr als in den gleichen sechs Monaten 2021.

Das geht aus einem Bericht des Statistischen Komitees hervor.

Nach dem Stand vom 1. Juli des laufenden Jahres 2022 beliefen sich fertige Silberreserven in Aserbaidschan auf 568,6 Kilogramm, hieß es im Bericht weiter.