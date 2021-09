Aserbaidschan: Innerhalb von sieben Monaten 2021 mehr als 64 000 Babys geboren

Baku, 16. September, AZERTAC

Von Januar bis August des laufenden Jahres 2021sind in Aserbaidschan 64 149 Babys zur Welt gekommen. 53,2% von denen sind Jungs und 46,8% sind Mädchen. So wurden in Aserbaidschan 11 Kinder pro 1000 Einwohner geboren, wie das Statistische Komitee mitteilte.

Innerhalb von sieben Monaten wurden im Land 42 134 Todesfälle registriert. In diesem Zeitraum lagen die Sterbefallzahlen bei 7,2% bei pro 1000 Einwohner, hieß es.