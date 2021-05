Aserbaidschan: Innerhalb von vier Monaten in Windkraftwerken 29,9 Millionen kWh Strom erzeugt

Baku, 24. Mai, AZERTAC

In den ersten vier Monaten 2021 wurden in den Windkraftwerken in Aserbaidschan 29,9 Millionen Kilowattstunden elektrischer Strom erzeugt.

Das geht aus einem Bericht des Statistischen Komitees hervor. Das sind 11 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Wie es im Bericht weiter hieß, wurden von Januar bis Mai des laufenden Jahres in den Solarkraftwerken in Aserbaidschan insgesamt 13,8 Millionen Kilowattstunden elektrischer Strom erzeugt, was im Vergleich zu selben Monaten 2020 7,8 Prozent mehr ist.