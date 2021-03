Aserbaidschan: Innerhalb von zwei Monaten 333,9 Millionen kWh Strom in die Nachbarländer exportiert

Baku, 20. März, AZERTAC

Nach Angaben des Energieministeriums exportierte Aserbaidschan von Januar bis März des laufenden Jahres 333,9 Millionen Kilowattstunden Strom (kWh) in die Nachbarländer. In diesem Zeitraum führte Aserbaidschan 5,9 Millionen Kilowattstunden elektrischen Strom in den Iran, 12,7 Millionen kWh in die Türkei, 14,7 Millionen kWh nach Russland und 300,6 Millionen kWh nach Georgien aus.

Die aserbaidschanischen Stromexporte sind gegenüber selben Monaten des vergangenen Jahres um 6,2 Millionen kWh gestiegen, hieß es.