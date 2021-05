Aserbaidschan: Meteorologen warnen vor heftigem Nordwestwind

Baku, 30. Mai, AZERTAC

Laut der Auskunft des Aserbaidschanischen Wetterdienstes des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC wird es am Montag, dem 31. Mai in den Nacht-und Morgenstunden einen heftigen starken Nordwestwind in Baku und auf der Halbinsel Abscheron geben. Die Windgeschwindigkeit wird 15-18 m/s, ab und zu 20 m/s erreichen.

Es wird einen heftigen Nordwestwind auch in den Regionen des Landes geben. An manchen Orten wird die Windgeschwindigkeit 18-23 m/s erreichen.

Wind allein wird unterhalb von Windgeschwindigkeiten von 200 km/h kaum gefährlich. Doch können vor allem umherfliegende Gegenstände wie Äste für Menschen gefährlich werden; Bäume und Dächer drohen umzustürzen.