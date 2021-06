Aserbaidschan: Meteorologen warnen vor heftigem Nordwestwind

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Laut der Auskunft des aserbaidschanischen Wetterdienstes des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC wird es am Mittwoch ab den Abendstunden bis zum einen heftigen Nordwestwind in Baku und auf der Halbinsel Abscheron geben. Die Windgeschwindigkeit wird 15-18 m/s, ab und zu 20-25 m/s erreichen. Das windige Wetter wird am Freitag, dem 4. Juni in den Morgenstunden allmählich aufhören.

Es wird einen heftigen Westwind auch in den Regionen des Landes geben. An manchen Orten wird die Windgeschwindigkeit 23-28 m/s erreichen.

In den nördlichen und westlichen Regionen des Landes wird es blitzen, regnen und hageln, hieß es im Bericht.