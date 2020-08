Aserbaidschan: Operativer Stab meldet 139 neue Corona-Fälle, 148 Genesungen

Baku, 20. August, AZERTAC

Binnen letzten 24 Stunden seien in Aserbaidschan 139 weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise mindestens 34.759 Menschen nachweislich infiziert. 148 Corona-Patienten wurden als genesen aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen, womit die Gesamtzahl der Genesene auf 32.511 steigt. 510 Personen starben bislang an COVID-19. Das teilte der Operative Stab beim Ministerkabinett am Donnerstag mit.

Aserbaidschan behandelt 1738 bekannte aktive Fälle in Aserbaidschan.

Heute wurden 6174 Menschen auf das Virus getestet. Landesweit wurden bisher 855.802 Tests durchgeführt, hieß es im Bericht weiter.