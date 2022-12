Aserbaidschan: Von Januar bis Dezember 2022 42,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert

Baku, 15. Dezember, AZERTAC

Von Januar bis Dezember 2022 wurden in Aserbaidschan 42,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert

Laut der Auskunft des Energieministeriums gegenüber

AZERTAC wurden innerhalb von elf Monaten des laufenden Jahres 12,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus den Vorkommen Aseri-Tschirag-Gunaschli und 23 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus dem Gasfeld Schah Denis gefördert.

7,3 Milliarden Kubikmeter davon entfiel auf den Ölkonzern SOCAR. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Gasförderung um 7 Prozent oder 2,8 Milliarden Kubikmeter.

Hier sei erwähnt, dass der Großteil des Öls und Gases in Aserbaidschan aus den Vorkommen Aseri-Tschirag-Gunaschli und dem größten Gasfeld Schah Denis im aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres gewonnen wird.

Im Berichtszeitraum wurden 20,1 Milliarden Kubikmeter Erdgas exportiert, was 19 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum ist. In den elf Monaten wurden 10,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Aserbaidschan nach Europa, 7,6 Milliarden Kubikmeter nach Türkiye und 2,2 Milliarden Kubikmeter nach Georgien verkauft. In diesem Zeitraum wurden über die Transanatolische Pipeline (TANAP) etwa 5,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas in die Türkei transportiert.

Seit der Inbetriebnahme der Vorkommen Aseri-Tschirag-Gunaschli und Schah Denis bis zum 1. Dezember dieses Jahres wurden 202,3 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus den Feldern Aseri-Tschirag-Gunaschli und 180,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus dem Vorkommen Schah Denis gefördert. In diesem Zeitraum wurden 126,1 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus dem größten Gasfeld Schah Denis exportiert, hieß es.