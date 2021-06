Aserbaidschan: Von Januar bis Juni mehr als 9,7 Milliarden kWh Strom erzeugt

Baku, 18. Juni, AZERTAC

In Aserbaidschan wurden innerhalb von fünf Monaten des laufenden Jahres insgesamt 9 Milliarden 790,7 Millionen Kilowattstunden elektrischer Strom erzeugt.

Das geht aus einem Bericht des Energieministeriums hervor, wie AZERTAC mitteilt.

9 Milliarden 208,5 Millionen kWh dieses Volumens wurden in den Wärmekraftwerken, 582,2 Millionen kWh in den hydroelektrischen Kraftwerken, 46,8 Millionen kWh in den Solar- und Windkraftwerken und anderen Kraftwerken erzeugt, hieß es.