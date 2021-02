Aserbaidschan Wetter aktuell: Fast 6 Meter hohe Welle im Kaspischen Meer

Baku 24. Februar, AZERTAC

Wie der Wetterdienst des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen bereits warnte, hat sich das Wetter in Aserbaidschan seit den Abendstunden des 23. Februar besonders krass geändert.

In den meisten Regionen des Landes gab es einen Niederschlag und einen Schnee. Es wehte ein heftiger Nordwestwind.

Das unbeständige Wetter im Land wird den ganzen Tag hindurch anhalten und am Donnerstag schon nachlassen.

In Baku und auf der Halbinsel Abscheron weht derzeit ein heftiger Nordwestwind. Im Kaspischen Meer wurde eine 6 Meter hohe Welle gemessen. Die Windgeschwindigkeit erreichte in Baku und auf der Halbinsel Abscheron 25-28 Meter pro Sekunde. Es fiel bis zu 5 Zentimeter Schnee. Die Mindesttemperatur in Baku und auf der Halbinsel Abscheron betrug 4,4 bis 4,9 ° C Frost.

Der heftige Wind in Baku und auf der Halbinsel Abscheron wird am 25. Februar in den Morgenstunden allmählich nachlassen.