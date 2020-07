Aserbaidschan behandelt momentan 356 Corona-Patienten auf Intensivstation

Baku, 13. Juli, AZERTAC

Am Sonntag wurden in Aserbaidschan 7878 weitere Tests durchgeführt, um neue Coronavirus-Fälle festzustellen. Bisher wurden landesweit insgesamt 568.234 Corona-Tests durchgeführt. Derzeit gibt es in Aserbaidschan 8642 aktive Corona-Kranke. 356 Patienten von denen werden auf den Intensivstationen behandelt. 58 weitere Patienten werden künstlich beatmet.

Am Sonntag wurden in Aserbaidschan 520 Neuinfektionen bestätigt.

Damit stieg die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 24.041. 486 Patienten wurden als genesen nach Hause entlassen. 8 weitere Patienten sind leider gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 306 erhöht. 15.039 Patienten erholten sich bislang von der Krankheit.