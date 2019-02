Aserbaidschan erfüllt 90 Prozent seiner finanziellen Verpflichtungen aus dem SGC-Projekt

Baku, 11. Februar, AZERTAC

Aserbaidschan hat bisher 90 Prozent seiner finanziellen Verpflichtungen aus dem Projekt “Southern Gas Corridor“ (SGC) erfüllt. Die Geschlossene Aktiengesellschaft "Südlicher Gaskorridor" finanzierte im vergangenen Jahr Investitionen in Höhe von etwa 1 Milliarde US-Dollar in alle Segmente des Projekts, wie es aus dem staatlichen Ölkonzern SOCAR auf Anfrage der Nachrichtenagentur AZERTAC heißt.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass bis jetzt ca. 82 Prozent der erforderlichen Investitionen in allen Segmenten des südlichen Gaskorridors getätigt wurden.

Der SGC ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte weltweit und verbindet Aserbaidschan mit Europa. Über den SGC soll Gas aus dem Kaspischen Meer nach Europa transportiert werden. Zum SGC gehören die Öl- und Gasprojekte Schah Denis 2, Sangatschal-Terminal, Südkaukasus-Pipeline (SCPX), Transanatolische Pipeline (TANAP), Transadriatische Pipeline (TAP).

Der SGC ist 3500 Kilometer lang. Der erste Gasstrom für Europa wird für 2020 erwartet. Derzeit liefert Aserbaidschan über die sogenannte Südschiene insgesamt 16 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr in den Westen: sechs Kubikmeter an die Türkei und zehn in die EU.