Aserbaidschan eröffnet seine Weinhäuser in China und Russland

Baku, 9. Juli, AZERTAC

Aserbaidschan hat die Absicht, seine Weinhäuser in Schanghai, China, dann in Peking und in anderen Städten sowie in Russland zu eröffnen, um den Weinbau zu entwickeln und zu fördern.

Das sagte der Wirtschaftsminister Schahin Mustafayev bei einem Treffen mit den Mitgliedern der Vereinigung der aserbaidschanischen Weinhersteller und -Exporteure, teilte der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums gegenüber AZERTAC mit.

Ende Juli wird die Eröffnung eines aserbaidschanisches Handelshauses in der lettischen Hauptstadt Riga erwartet.

Bei dem Treffen erörterte man auch das staatlichen Programm für die Entwicklung des Weinbaus in der Republik Aserbaidschan in den Jahren 2018-2025 sowie die Möglichkeiten für die Steigerung der Produktion und des Exports von Weinprodukten.