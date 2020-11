Aserbaidschan erzeugt innerhalb von zehn Monaten 21,3 Milliarden kWh Strom

Baku, 18. November, AZERTAC

Aserbaidschan hat innerhalb von zehn Monaten des laufenden Jahres insgesamt 21 Milliarden 301,3 Millionen Kilowattstunden elektrische Energie erzeugt. Das waren 138,5 Millionen Kilowattstunden weniger als im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum (2019).

Nach Angaben des Energieministeriums wurden 20 Milliarden 63,7 Millionen kWh dieses Volumens in dem Wärmekraftwerken, 946,4 Millionen kWh in den Wasserkraftwerken, 291,2 Millionen kWh in den Wind- und Solarkraftwerken und Müllverbrennungsanlagen erzeugt.