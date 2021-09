Aserbaidschan exportiert 2020 Haselnüsse im Wert von 130 Millionen USD

Baku, 7. September, AZERTAC

Im vergangen Jahr 2020 exportierte Aserbaidschan Haselnüsse im Wert von 130 Millionen US-Dollar.

Derzeit wird in Aserbaidschan in einer Gesamtfläche von mehr als 74.000 ha die Haselnuss angebaut.

Das sagte Surkhay Novruzov, Leiter der Obst- und Gemüseabteilung des Landwirtschaftsministeriums in einem Interview mit lokalen Journalisten auf einer Verkaufsmesse von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, die in der Haselnussindustrie in der Region Zagatala verwendet werden, berichtete ein AZERTAC-Regionalkorrespondent.

Der Hauptzweck der heutigen Verkaufsmesse besteht darin, die Produktivität im Haselnussanbau zu steigern und die Kosten für die Landwirte zu senken, sagte er.