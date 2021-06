Aserbaidschan exportiert Nichtölprodukte am meisten in die Türkei

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Von Januar bis Mai des laufenden Jahres exportierte Aserbaidschan Nichtölprodukte am meisten in die Türkei.

Wie AZERTAC unter Bezugnahme auf die Mai-Ausgabe "Export im Überblick" des Zentrums für Analyse der Wirtschaftsreformen und -Kommunikationen berichtete, wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres Nichtölprodukte im Werte von 216,2 Millionen USD in die Türkei, 188,5 Millionen USD nach Russland, 68,2 Millionen USD in die Schweiz, 53,5 Millionen USD nach Georgien und im Wert von 23 Millionen in die Vereinigten Staaten exportiert.