Aserbaidschan exportiert Waren in 2050 Arten

Baku, 17. Mai, AZERTAC

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres hat Aserbaidschan Waren in etwa 2050 Sorten in verschiedene Länder der Welt exportiert.

Das teilte das Zollkomitee mit.

Der Wert der exportierten Waren lag bei rund 6 Milliarden 971,9 Millionen US-Dollar, hieß es in der Meldung.