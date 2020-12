Aserbaidschan exportiert Waren unter Golfländern am meisten in den Iran

Baku, 1. Dezember, AZERTAC

Innerhalb von zehn Monaten 2020 hat Aserbaidschan unter den Golfstaaten Waren am meisten in den Iran, in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und nach Oman exportiert.

Das geht aus einem Bericht des Zollkomitees hervor. Aserbaidschan fuhr in diesem Berichtsraum Waren im Wert von 34,5 Millionen Dollar in den Iran, 8 Millionen Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate und 2,1 Millionen Dollar nach Oman aus.

Der Wert der aserbaidschanischen Exporte in den Iran und in die VAE ist in den letzten fünf Monaten zurückgegangen. Im Gegenteil sei der Wert der aserbaidschanischen Exporte nach Oman gestiegen, hieß es weiter.