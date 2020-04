Aserbaidschan exportiert am meisten nach Italien

Baku, 21. April, AZERTAC

Im ersten Quartal hat Aserbaidschan am meisten nach Italien exportiert.

Laut der Auskunft des Zollkomitees gegenüber AZERTAC exportierte Aserbaidschan vom Januar bis April am meisten Waren nach Italien, Israel und in die Türkei. Aserbaidschan führte innerhalb von drei Monaten 2020 Waren im Wert von 1 Milliarde 828,4 Millionen Dollar nach Italien, 350,6 Millionen Dollar in die Türkei und 253,8 Millionen nach Israel aus.

Italien, die Türkei und Russland sind derzeit drei wichtigste Handelspartner Aserbaidschans.

Der Handelsumsatzes mit Italien lag bei rund 1 Milliarde 947,8 Millionen Dollar, mit der Türkei 740,4 Millionen und mit Russland 573,9 Millionen Dollar, hieß es in der Meldung.