Aserbaidschan exportiert im August Nichtölprodukte am meisten nach Russland

Baku, 30. September, AZERTAC

Aserbaidschan exportierte im Monat August des laufenden Jahres die Nichtölprodukte am meisten nach Russland, in die Türkei, die Schweiz, nach Georgien und in die Vereinigten Staaten.

Aserbaidschan führte im August 2021die Nichtölprodukte im Wert von 522,3 Millionen US-Dollar nach Russland, 407,3 Millionen US-Dollar in die Türkei, 154,9 Millionen US-Dollar in die Schweiz, 109,5 Millionen US-Dollar nach Georgien und 48 Millionen US-Dollar in die Vereinigten Staaten aus.