Aserbaidschan exportiert im ersten Quartal Nicht-Öl-Waren im Wert von 429 Millionen Dollar 

Baku, 29. April, AZERTAC

Innerhalb von drei Monaten des laufenden Jahres sind in Aserbaidschan Nicht-Öl-Waren im Wert von 429 Millionen Dollar umgesetzt worden. Der Export im Nicht-Öl-Sektor stieg um 13,7 Millionen Dollar oder 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

AZERTAC zufolge exportierte Aserbaidschan in diesem Zeitraum Tomaten im Wert von 43,9 Millionen US-Dollar und Baumwolle im Wert von 42,8 Millionen US-Dollar, Gold und elektrische Energie.

Im ersten Quartal summierte sich der Wert der aserbaidschanischen Exporte im Nicht-Öl-Sektor auf 133 Millionen Dollar. Die Nicht-Öl-Waren aus Aserbaidschan wurden am meisten nach Russland, in die Türkei, Schweiz, nach Georgien und in die Niederlande ausgeführt.