Aserbaidschan exportiert innerhalb von elf Monaten 2022 Rohölprodukte im Wert von 6,4 Milliarden US-Dollar nach Italien

Baku, 17. Dezember, AZERTAC

Von Januar bis November exportierte Aserbaidschan Rohöl und Rohölprodukte am meisten nach Italien.

Nach Angaben des Zollkomitees wurden in den elf Monaten 2022 rund 8 Millionen 629,4 Tausend Tonnen Rohöl und Rohölprodukte im Wert von 6 Milliarden 452,9 Millionen US-Dollar aus Aserbaidschan nach Italien ausgeführt.

In den elf Monaten 2022 wurden aus Aserbaidschan die Rohöl und Rohölprodukte nach Indien 2 Millionen 16,8 Tausend Tonnen im Wert von 1 Milliarde 625,4 Millionen Dollar, nach Israel 2 Millionen 150,6 Tausend Tonnen im Wert von 1 Milliarde 566,9 Millionen Dollar, 1 Milliarde 159,6 Tausend Tonnen im Wert von 952,3 Millionen Dollar nach Kroatien, 1 Milliarde 135,7 Tausend Tonnen im Wert von 837,2 Millionen US-Dollar nach Spanien, 926 Tausend Tonnen im Wert von 752,5 Millionen US-Dollar nach Großbritannien, 1 Milliarde 20,3 Tausend Tonnen im Wert von 742,6 Millionen US-Dollar nach Portugal, 912,7 Tausend Tonnen im Wert von 722,5 Millionen US-Dollar nach Tschechien, 795 Tausend Tonnen im Wert von 605,8 Millionen US-Dollar nach Indonesien, 801,4 Tausend Tonnen im Wert von 563,7 Millionen US-Dollar nach Deutschland, 604,9 Tausend Tonnen im Wert von 453,2 Millionen US-Dollar nach Tunesien, 469 Tausend Tonnen im Wert von 401 Millionen US-Dollar nach Vietnam, 521,5 Tonnen im Wert von 399 Millionen US-Dollar nach Irland, 587,2 Tausend Tonnen im Wert von 375,4 Millionen US-Dollar in die Türkei, 448,6 Tausend Tonnen im Wert von 320 US-Dollar Millionen nach Rumänien, 506,3 Tausend Tonnen im Wert von 304,5 Millionen Dollar in die Ukraine, 404,9 Tausend Tonnen im Wert von 257,2 Millionen Dollar nach Thailand und 264,8 Tausend Tonnen Rohöl und Rohölprodukte im Wert von 232 Millionen Dollar in die Schweiz exportiert.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 24 Millionen 318,4 Tausend Tonnen Rohöl und Rohölprodukte im Wert von 18 Milliarden 318,6 Millionen Dollar aus Aserbaidschan in die 29 Länder der Welt exportiert.