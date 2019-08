Aserbaidschan exportiert unter GUS-Ländern am meisten nach Russland

Baku, 24. August, AZERTAC

Von Januar bis August des laufenden Jahres hat Aserbaidschan unter GUS-Ländern am meisten nach Russland exportiert. Auf Platz zwei kommt die Ukraine. Turkmenistan ist der drittgrößte Importeur Aserbaidschans unter GUS-Ländern.

Wie das staatliche Zollkomitee gegenüber AZERTAC mitteilte, exportierte Aserbaidschan in diesem Zeitraum nach Russland Waren im Wert von 423 Millionen 234 Tausend Dollar. In den verflossenen sieben Monaten dieses Jahres wurden aus Aserbaidschan Waren im Werte von 270 Millionen 31 Tausend Dollar in die Ukraine und im Werte von 14 Tausend 502 Dollar nach Turkmenistan exportiert, hieß es.