Aserbaidschan feiert seine 25-jährige Mitgliedschaft in der UNESCO VIDEO

Baku, 19. Dezember, AZERTAC

Am 19. Dezember fand im "Mugham Club" anlässlich des 25. Jahrestages der Mitgliedschaft Aserbaidschans in der UNESCO eine Veranstaltung statt.

AZERTAC zufolge finden sich unter zur Veranstaltung eingeladenen Gästen Staats- und Regierungsbeamten, Parlamentsabgeordneten, Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Kunst.

Zuerst besichtigten Gäste eine Ausstellung der aserbaidschanischen Muster, die auf der Weltkulturerbe-Liste der UNESCO sind.

Das Mitglied des Nationalen Ausschusses für UNESCO, der Vorstandsvorsitzende des staatlichen historisch-architektonischen Naturschutzgebiets “Icherisheher“ Asgar Alakbarov sprach in seiner Rede die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der UNESCO für verflossene 25 Jahre an.

Man teilte mit, dass die im Jahr 1945 gegründete Organisation ihren Sitz in Paris hat. Derzeit sind 195 Mitglieder in der UNESCO vertreten und elf assoziierte Mitglieder – neben den 193 Staaten der UN mit Ausnahme von Liechtenstein auch die nicht in den UN vertretenen Cookinseln, Niue und die Palästinensischen Autonomiegebiete.

Zu den Aufgabengebieten der UNESCO gehören die Förderung von Erziehung, Wissenschaft und Kultur sowie Kommunikation und Information. Am 3. Juni 1992 trat Aserbaidschan der Organisation bei.

Dann traten der Vorsitzende der Nationalen Kommission für UNESCO, Außenminister Elmar Mammadyarov, der stellvertretende Vorsitzender der Nationalen Kommission, Minister für Kultur und Tourismus Abulfas Garayev, der Präsident der Aserbaidschanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften Akif Alizade, Minister für Verkehr, Kommunikation und Hochtechnologie Ramin Guluzade und Ceyhun Bayramov auf.

Außenminister Elmar Mammadyarov sprach die wichtige Rolle der UNESCO-Botschafterin des guten Willens Mehriban Aliyeva an und sagte, dass ihre großen Verdienste um die Erhaltung und Förderung des Kulturerbes sowohl in Aserbaidschan, als auch in der Welt sowie ihr starkes Engagement für interkulturellen Dialog immer hoch eingeschätzt werden.

Die Veranstaltung setzte sich mit einem Konzertprogramm fort. Im Konzert wurde die zu den Ghaselen des hervorragenden aserbaidschanischen Dichters und Denkers Imadeddin Nasimi komponierten Werke dargeboten. An dieser Stelle sei erwähnt, dass der 600. Todestag von Imadeddin Nasimi aufs UNESCO-Jubiläumsprogramm gesetzt wurde.