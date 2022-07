Aserbaidschan führt Rohöl und Rohölprodukte am meisten nach Italien aus

Baku, 26. Juli, AZERTAC

Von Januar bis Juli exportierte Aserbaidschan Rohöl und Rohölprodukte am meisten nach Italien.

Nach Angaben des Zollkomitees führte Aserbaidschan in den sechs Monaten des laufenden Jahres 2022 5 Millionen 81,4 Tausend Tonnen Rohöl und Rohölprodukte im Wert von 3 Milliarden 606 Millionen US-Dollar.

Innerhalb von sechs Monaten 1 Million 280,6 Tausend Tonnen Rohöl und Rohölprodukte im Wert von 930,3 Millionen Dollar wurden aus Aserbaidschan nach Israel exportiert. Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum 959,1 Tausend Tonnen Rohöl und Rohölprodukte im Wert von 770 Millionen Dollar nach Indien, 753 Tausend Tonnen im Wert von 594,1 Millionen Dollar nach Großbritannien, 607,9 Tausend Tonnen im Wert von 428,1 Millionen Dollar nach Portugal, 470,8 Tausend Tonnen im Wert 340,2 Millionen Dollar nach Spanien, 433,2 Tausend Tonnen im Wert von 326,1 Millionen Dollar nach Tunesien, 424,8 Tausend Tonnen im Wert von 307,3 Millionen Dollar in die Tschechische Republik, 506,3 Tausend Tonnen im Wert von 304,5 Millionen Dollar in die Ukraine, 351.000 Tonnen im Wert von 258,5 Millionen Dollar nach Deutschland, 264,8 Tausend Tonnen im Wert von 232 Millionen Dollar in die Schweiz, 368,4 Tausend Tonnen im Wert von 231,4 Millionen Dollar nach Thailand, 177,2 Tausend Tonnen im Wert von 156,1 Millionen Dollar nach Kroatien, 176 Tonnen im Wert von 123 Millionen Dollar nach Irland, 5 Tausend Tonnen, 218,2 Tausend Tonnen im Wert von 120,1 Millionen Dollar in die Türkei und 137,7 Tausend Tonnen im Wert von 117,7 Millionen Dollar nach Vietnam exportiert.

Im ersten Halbjahr wurden aus Aserbaidschan insgesamt 12 Millionen 915,6 Tausend Tonnen Rohöl und Rohölprodukte im Wert von 9 Milliarden 361,2 Millionen Dollar in die 24 Länder ausgeführt.