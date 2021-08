Aserbaidschan gewinnt erste Goldmedaille bei Paralympics

Tokio, 27. August, AZERTAC

Aserbaidschan hat seine erste Goldmedaille bei den Paralympischen Sommerspielen 2020 in Tokio gewonnen.

Parajudokämpferin Schahana Hajiyeva (48 kg) besiegte im Finale die Französin Sandrine Martinet und schnappte sich damit Gold, wie AZERTAC mitteilte.

Zuvor gewann Parvin Mammadov im Kraftdreikampf die Bronzemedaille.

Das 36-köpfige aserbaidschanische Team kämpft bei den Paralympics in Tokio in 6 Sportarten in 47 Kategorien an elf Wettkampftagen um Olympia-Medaillen.