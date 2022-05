Aserbaidschan importiert 2022 Waren am meisten aus Russland

Baku, 24. Mai, AZERTAC

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres 2022 importierte Aserbaidschan Waren am meisten aus Russland.

Wie das Zollkomitee der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte, führte Aserbaidschan innerhalb von vier Monaten Waren am meisten aus Russland, der Türkei und China ein.

Aserbaidschan importierte in diesem Zeitraum Waren im Wert von 694,5 Millionen US-Dollar aus Russland, Waren im Wert von 687,4 Millionen US-Dollar aus der Türkei. Der Wert der aus China eingeführten Waren summierte sich auf 620,5 Millionen Dollar, hieß es.

Aserbaidschan exportierte von Januar bis Mai 2022 Waren am meisten nach Italien, in die Türkei und Israel aus. Aserbaidschan führte innerhalb von ersten vier Monaten 2022 Waren im Wert von 5 Milliarden 833,4 Millionen US-Dollar nach Italien, Waren im Wert von 1 Milliarde 267,5 Millionen US-Dollar in die Türkei aus. Der Wert der aus Aserbaidschan nach Israel exportierten Güter summierte sich auf 541,6 Millionen US-Dollar, hieß es im Bericht weiter.