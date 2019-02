Aserbaidschan in Arizona präsentiert

Baku, 13. Februar, AZERTAC

Auf der Plenartagung des Senats des US-Bundesstaates Arizona hat eine Präsentation über Aserbaidschan stattgefunden. An der Präsentation nahm ebenfalls Nasimi Agayev, Generalkonsul von Aserbaidschan in Los Angeles teil.

Laut der Auskunft des Generalkonsulats gegenüber AZERTAC hielt der US-Senator Javan Mesnard eine Rede bei der Veranstaltung und informierte Senatoren über Aserbaidschan. Er machte darauf aufmerksam, dass er im Rahmen seines Besuchs in Aserbaidschan Zeuge von einer großen wirtschaftlichen Entwicklung und religiösen Toleranz, reichen Traditionen des Multikulturalismus und einem friedlichen Zusammenleben von Vertretern unterschiedlicher Konfessionen geworden sei. Dann stellte J. Mesnard den Senatoren den Generalkonsul von Aserbaidschan in Los Angeles Nasimi Agayev vor.

Generalkonsul Agayev gab in seiner Rede eine ausführliche Informationen über eine günstige geographische Lage, reiche Geschichte, Kultur und Wirtschaft des Landes sowie regionale und internationale Öl-, Gas- und Verkehrsprojekte, die auf Initiative und mit Teilnahme Aserbaidschans durchgeführt werden. Er sprach zugleich eine wichtige und führende Rolle Aserbaidschans in der Region, seine internationalen Beziehungen, einschließlich eine Annexionspolitik Armeniens gegen Aserbaidschan an.

Im Rahmen seiner Reise im US-Bundesstaat Arizona kam der Generalkonsul mit Senatoren und Kongressabgeordneten zusammen.