Aserbaidschan in elf Monaten von 1.458.786 Touristen besucht

Baku, 7. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschan hat im November dieses Jahres 135.370 ausländische Touristen beherbergt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 2021 ist dies ein Plus von nicht weniger als 57 Prozent. So wurde das Land im November des vergangenen Jahres 2021 von 86.061 ausländischen Touristen bereist. Die Zahl der Ausländer, die Aserbaidschan im Zeitraum von Januar bis Dezember besuchten, stieg im Jahresvergleich um 207,1 Prozent. Von Januar bis November 2021 besuchten 692.314 Menschen das Land, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten offiziellen Zahlen der Tourismusagentur hervorgeht.

Die meisten ausländischen Touristen waren russische Staatsangehörige (40.807). Dahinter folgten Reisende aus Türkiye (26.742), dem Iran (14.989), Georgien (8.625), Indien (7.689), Pakistan (4.215) und Saudi-Arabien (3.233).