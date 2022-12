Aserbaidschan investiert 19,5 Milliarden Dollar in Türkiye

Baku, 3. Dezember, AZERTAC

Trotz den in der Welt stattfindenden Prozessen sei in den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und Türkiye, wie in allen Bereichen, eine dynamische Entwicklung zu beobachten.

So verdoppelte sich der zwischenstaatliche Handel zwischen den beiden Bruderländern von 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf rund 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.

Das sagte Orkhan Mammadov, Vorstandsvorsitzender der Agentur für die Entwicklung des klein -und mittelständischen Unternehmertums in Aserbaidschan (KOBIA).

Er fügte hinzu, dass diese Zahl im Januar-September 2022 bereits 4,2 Milliarden US-Dollar erreicht habe. Türkiye investierte 12 Milliarden US-Dollar in Aserbaidschan, und Aserbaidschans Investitionen in Türkiye liegen bei 19,5 Milliarden Dollar. Derzeit sind fast 2.000 aserbaidschanische Unternehmen in Türkiye tätig, und mehr als 4.100 türkische Unternehmen sind in unserem Land tätig, so Orkhan Mammadov.