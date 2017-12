Aserbaidschan investiert 378,3 Mio. Dollar in Wirtschaft Georgiens

Tiflis, 11. Dezember, AZERTAC

Jedes Jahr erhöht Aserbaidschan Direktinvestitionen in Wirtschaft Georgiens. In den neun Monaten des laufenden Jahres hat Aserbaidschan in Höhe von 378,3 Millionen Dollar Kapital in Wirtschaft des Nachbarlands angelegt, wie das statistische Amt dieses Landes berichtete. Mit diesem Investitionsausmaß ist Aserbaidschan führend unter den ausländischen Investoren, die in Georgien investieren.

Die Direktinvestitionen von Aserbaidschan in Wirtschaft Georgiens beträgt 25,9% der gesamten ausländischen Investitionen. Allein im dritten Quartal investierte Aserbaidschan 154,1 Millionen Dollar in Georgien.

In den drei Quartalen des laufenden Jahres wurden insgesamt 1 Milliarde US-Dollar 346,5 Millionen Dollar in Wirtschaft dieses Landes investiert.

Mit 259,2 Millionen Dollar gilt die Türkei als der zweitgrößte Geldanleger in Georgien. Mit 175 Millionen Dollar landet Großbritannien auf dem dritten Platz.

Khatai Azizov, AZERTAC

Tiflis