Aserbaidschan investiert ca. 5 Milliarden Dollar in Wirtschaft der Türkei

Baku, 14. November, AZERTAC

Aserbaidschan landet unter Ländern, die in der Türkei viel investiert haben, auf dem Platz 12, wie AZERTAC unter Berufung auf türkische Massenmedien berichtet.

Aserbaidschan hatte in einem Zeitraum von 2010 bis 2016 in Höhe von 4 Milliarden 899 Millionen Dollar in die Wirtschaft des Bruderlandes investiert.

Von Januar bis Februar des laufenden Jahres legte Aserbaidschan 129 Millionen Dollar Kapital in die Wirtschaft des Bruderlandes.

Die Niederlande landet unter Ländern, die in Wirtschaft der Türkei am meisten viel direkt investiert haben, auf dem Platz 1. Dieses Land hatte in den Jahren 2010-2016 in die Türkei in Höhe von 22 Milliarden 15 Millionen Dollar investiert, berichten türkische Medien.